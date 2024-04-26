«Чтобы детей не пугать»: Андрей Губин дал интервью в маске

Певец Андрей Губин дал интервью в маске и рассказал, что стал очень плохо выглядеть. 49-летний артист признался, что «сейчас страшный».

Губин дал интервью для программы «Хватит слухов!» на Центральном телевидении. Он поставил условие, что будет в маске, и объяснил: «Чтобы детей не пугать. Проблемы у меня сейчас идут со внешностью. Ну что поделать».

Исполнитель не верит, что ему скоро исполнится 50 лет. Он называет себя «поврежденным человеком».

«Я стал выглядеть очень плохо. Был просто страшным! И сейчас страшный», - сообщил Губин и добавил, что с интеллектом у него все в порядке.

Певец живет один в Подмосковье, хотя владеет четырехкомнатной квартирой в центре Москвы. Однако в ней артист давно не проживает.

«Живу я один, мало с кем общаюсь», - сказал певец и опроверг слухи, что стал затворником. Номер телефона остался тот же, что был в 90-е годы.

Недавно Губин сдал анализы и получил хорошие результаты. «Врачи мне говорят вы идеально здоровый человек. Все анализы крови хорошие», - рассказал артист.

Также музыкант сообщил, что прошел обследование в Израиле – оно обошлось певцу в 15 тыс. долларов за пять дней.

Губин по-прежнему мечтает о детях, но размышляет: «Я не знаю после всех этих болячек, что у меня будут за дети».