«Выглядит лет на десять меньше»: сколько Жанна Эппле потратила на омоложение

Актриса Жанна Эппле призналась, что сделала пластическую операцию. Предположительную стоимость этого вмешательства раскрыл хирург Денис Агапов. По его словам, омоложение звезды могло стоить более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Специалист отметил, что 60-летняя Жанна сделала грамотную подтяжку лица, благодаря которой стала выглядеть лучше. Цена такой процедуры варьируется от 600 тысяч рублей до 1,2 млн рублей.

«Жанна выглядит лет на десять меньше. Лицо без признаков перерастяжения, без выраженного разобщения жировых пакетов. Видно, что женщина за собой ухаживает, косметологи не зря едят свой хлеб и получают копеечку. Жанна прекрасный кандидат на выполнение эндоскопической подтяжки средней трети лица», - отметил хирург.

К слову, Эппле не скрывает, что делает пластические операции. Несколько лет назад она решилась на блефаропластику и осталась довольна. Она делилась, что у нее был выбор – стареть или бороться с этим. Она выбрала второй вариант.

Ранее Жанна Эппле высказалась о новостях про свои проблемы со здоровьем.