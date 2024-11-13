«По-животному страшно»: Ида Галич раскрыла, почему плохо спит и кричит во сне

Блогерша Ида Галич рассказала, что столкнулась с проблемами со сном. Оказалось, что телеведущая страдает от сонных параличей, которые схожи для нее с пыткой.

В личном Telegram-канале Ида призналась — она «до чертиков» боится сонных параличей, потому что знает, что это такое. При этом обычные кошмары она воспринимает нормально.

По словам Галич, из-за паралича она проспала всего два часа за всю ночь. Блогерша отметила, что разбудила себя сама – что-то громко крикнула. Это ее способ «вырваться» из кошмарных сновидений.

«Мой воспаленный мозг идеально рисует картинку вокруг так, что просто невозможно даже представить, что все это не по-настоящему. Мухи, чей-то бег в коридоре, руки, которые пытаюсь стащить меня с кровати, шепот на незнакомых мне языках и много других приколов», - рассказала Ида о своих ощущениях.

Страшнее всего в параличе Галич считает то, что все действия разворачиваются в комнате, в которой она чувствует себя обычно безопасно. Поэтому, когда телеведущей удается все-таки проснуться, она предпочитает ждать до утра, а не ложиться обратно в постель.

«Самая настоящая пытка. Вязко, правдиво и по-животному страшно», - поделилась Ида.

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