Выглядит чрезмерно худой: жена Влада Соколовского ответила на вопрос, есть ли у нее анорексия

26-летняя Ангелина, супруга Влада Соколовского, вызвала беспокойство у подписчиков. Пользователи Сети допустили, что изрядно похудевшая девушка страдает от анорексии.

Агелина ответила на домыслы аудитории у себя в блоге. Жена российского певца заявила, что с ней все хорошо. Она опровергла слухи, будто бы страдает от анорексии или расстройства пищевого поведения. Наоборот, девушка в последнее время старается набрать мышечную массу для придания объема телу.

«У меня нет анорексии, успокойтесь. Я сейчас в легкости, и мое тело это транслирует. Оно скинуло все лишнее, мне так хорошо сейчас. Я постепенно набираю мышечную массу. Это не так быстро, как набрать жир. Мне сейчас хорошо, я в гармонии с собой», — рассказала Ангелина.

Ранее супруга певца призналась, что их брак находился на грани распада. Ангелина и Влад сильно отдалились друг от друга после рождения ребенка.