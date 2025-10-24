«Готова к разводу»: жена Соколовского после нападок Риты Дакоты рассказала о кризисе в браке

Жена певца Влада Соколовского, Ангелина, в соцсетях сделала откровенное заявление о пережитом семейном кризисе. По ее словам, в феврале этого года она была готова к разводу. Оказалось, что после рождения сына супруги сильно отдалились друг от друга.

Ангелина описала сложный период, когда она столкнулась с потерей себя, одиночеством и непониманием.

«Мы буквально говорили на разных языках», — призналась она.

Для сохранения семьи она обращалась к наставникам, ходила на ретриты и даже прибегала к таким практикам, как хождение на гвоздях. Она уверена, что все испытания были необходимы, чтобы «вновь встретиться, но другими — цельными и честными».

«В феврале этого года я была готова к разводу… Пришла на психотерапию, чтобы все сделать с любовью и уважением к партнеру, ведь это мой близкий человек. Мы старались, но красиво разойтись не вышло, так как никто и никогда этого не делал», — добавила Ангелина.

Напомним, что недавно бывшая жена Влада Соколовского, Рита Дакота, снова обвинила его в неверности. Но теперь, по ее словам, певец изменяет уже своей нынешней жене.

Артист открыто комментировал нападки экс-супруги и уверял, что любит Ангелину, не изменяет ей и дорожит своим выбором.

Ранее мы писали о том, что жена Соколовского впервые раскрыла причину его измен в первом браке.