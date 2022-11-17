«Выглядишь старше и губы зачем-то накачала»: поклонники не оценили смену имиджа Загитовой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова давно не появлялась на соревновательном льду, зато девушка стала частой гостьей светских мероприятий и бессменной ведущей «Ледникового периода». Для того, чтобы эффектно выглядеть в кадре спортсменка прикладывает немало усилий и экспериментирует со сменой имиджа. На этот раз даже самые преданные поклонники фигуристки не оценили ее преображение.

В своём Telegram-канале Загитова поделилась новой фотографией, на которой она предстала в образе блондинки, за что сразу получила волну негатива. «Думала Алинке все идёт, но не блонд», «Неудачный прикол», «Совершенно не твоё», «Почему-то выглядишь старше», – отреагировали фолловеры. На этом недовольства не закончились. Так, девушку заподозрили в том, что она сделала операцию по увеличению губ.

К счастью, фигуристка поспешила всех успокоить. «Ребят, кто переживал за мой цвет волос, то уже не стоит. Все на месте! А губы у меня просто покусанные», – ответила Загитова.