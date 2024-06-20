41-летняя актриса Анастасия Стоцкая отреагировала на слухи о тайной свадьбе. Об этом сообщает портал PROZVEZD.

После расставания с возлюбленным, от которого Анастасия родила детей, Стоцкая отказывалась говорить о личной жизни. Ходили слухи, что артистка вновь обрела счастье и вышла замуж. Как выяснилось, подобные новости оказались фейком. На одном мероприятии журналисты заметили, что Стоцкая не носит кольцо на безымянном пальце. Более того, сама Анастасия назвала сообщения о свадьбе глупостью.

«Это какая-то глупость, что я вышла замуж. Откуда я знаю, кто это придумывает. Чушь полная, замуж я не выходила», — высказалась знаменитость.

Также журналисты отметили, что 41-летняя Анастасия находится в хорошей форме. По словам актрисы, секрет ее стройности прост: надо меньше есть и больше двигаться. Стоцкая следит за питанием и занимается спортом.

«Пью много воды, занимаюсь спортом, не переедаю, после 6 стараюсь вообще ничего не есть. В принципе, это те основные вещи, которые позволяют мне находиться в хорошей форме», — резюмировала артистка.

Ранее Анастасия Стоцкая объявила о завершении музыкальной карьеры. Подробности читайте в этой новости.