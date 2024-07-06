Выглядели счастливыми: Анастасия Решетова снялась в обнимку с мужчиной после скандала с разводом Алсу

Недавно модель Анастасия Решетова оказалась в центре скандала, связанного с разводом Алсу. Девушку обвинили в связи с мужем певицы, бизнесменом Яном Абрамовым, а сама артистка назвала «разлучницу» «девушкой с низкой социальной ответственностью». После волны критики в свой адрес модель улетела из России в Турцию, а теперь снялась в объятиях мужчины и поделилась кадрами в личном блоге.

В мае этого года Алсу объявила о разводе с Яном Абрамовым после 18 брак брака. По слухам, причиной разрыва стали многочисленные измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Впоследствии и сама певица подтвердила причастность модели к ее расставанию с супругом и открыто назвала предполагаемую соперницу «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Столкнувшаяся с критикой Анастасия Решетова пока никак не комментировала слухи о романе с мужем Алсу. Модель лишь утверждала ранее, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами. Недавно экс-возлюбленная рэпера Тимати решила «несколько дней провести только для себя» и отправилась в Турцию.

Накануне модель появилась на празднике в честь юбилея отеля «Mandarin Oriental» в Блдруме, где она остановилась на время отдыха. На мероприятии выступила австралийская певица Кайли Миноуг.

Анастасия Решетова поделилась кадрами с вечеринки и опубликовала фото с мужчиной, который находился с ней на празднике. Им оказался звездный стилист Алеко Надирян. На снимке девушка предстала в открытом черном платье, а ее спутник выбрал контрастный черно-белый наряд с необычной рубашкой. Модель обнимала стилиста сзади, они улыбались и выглядели счастливыми.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года, но в конце мая этого года певица подала на развод. Как утверждалось, бизнесмен постоянно изменял артистке, а одной из его предполагаемых любовниц назвали Анастасию Решетову.

Ранее мы писали о том, что раскрыта личность мужчины, с которым Анастасия Решетова улетела из России.