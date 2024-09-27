«Наблюдаем театральную драму»: возможно ли примирение погрязших в судах Прилучного и Муцениеце

Павел Прилучный намерен через суд забрать сына у Агаты Муцениеце и ради этого готов представить компромат на экс-супругу. Зачем актер пытается вырвать ребенка из привычной среды? Возможно ли примирение между Агатой и Павлом? В беседе с сайтом «Страсти» психолог Константин Сибитев проанализировал скандальный развод актеров.

«Когда речь заходит о Павле Прилучном и его громком разводе с Агатой Муцениеце, то мы наблюдаем театральную драму, где актёры, разумеется, страдают, а зрители пытаются понять, в чем мотив действий. Вместо того, чтобы решить вопрос цивилизованно, ситуация превращается в борьбу за влияние и финансовые требования. Конечно, когда в игру вступает «компромат», картина приобретает особенно пикантный оттенок. Возможно, Прилучный полагает, что обнародование каких-то неприятных деталей из жизни Агаты может склонить чашу весов в его пользу. Но возникает вопрос: думают ли родители о детях? Или они всего лишь марионетки в этом процессе?» — высказался психолог.

Так почему же актёр хочет забрать сына, а дочь оставить с матерью?

«Это решение выглядит как попытка доказать своё превосходство, особенно на фоне второй волны популярности Прилучного. Возможно, Павел стремится показать, что он не только хороший актёр, но и «идеальный отец», который лучше понимает, что нужно его сыну. А почему он не борется за дочь — тут есть о чём подумать», — считает эксперт.

С кем сыну будет лучше?

«Трудно сказать однозначно, так как это зависит от многих факторов. Однако стабильная и мирная атмосфера является ключевым аспектом для благополучия ребенка. Если конфликт между родителями будет продолжаться, возможно, потребуется вмешательство специалистов для определения наилучших условий для его проживания. В конце концов, истинные жертвы в этой истории — дети», — заявил Константин.

В чем причина такого поведения Павла?

«С психологической точки зрения поведение Павла Прилучного можно охарактеризовать как попытку контролировать ситуацию и компенсировать внутреннюю неуверенность через доминирование. А в стремлении забрать сына у бывшей жены можно увидеть несколько аспектов», — считает психолог.

Потребность в подтверждении собственного статуса и влияния

«Прилучный — публичная личность, и его карьера и имидж зависят от того, как он выглядит в глазах окружающих. Забирая сына, он может стремиться показать, что является сильным и ответственным отцом, что важно для его образа успешного мужчины», — высказался эксперт.

Эмоциональная незрелость

«Его действия могут говорить о том, что он использует детей в качестве средства для достижения своих целей в конфликте. Вместо того, чтобы сосредоточиться на совместной заботе о детях, он может пытаться через манипуляцию установить свою правоту», — поделился мнением психолог.

«Примирение выглядит маловероятным, особенно если Прилучный планирует использовать компромат. Это свидетельствует о желании не примириться, а победить в конфликте, что ещё больше усложнит диалог. Если только не произойдёт чудо, хотя я, в случае с Павлом Прилучным, не верю в это», — резюмировал Константин.