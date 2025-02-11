Актриса Ирина Пегова впервые за несколько лет вышла в свет с единственной дочкой

Актриса Ирина Пегова впервые за несколько лет вышла в свет с единственной дочерью Татьяной. Она родилась, когда звезда была в браке с Дмитрием Орловым. Об этом сообщает Kp.ru.

В Москве состоялась светская премьера фильма «Знакомство родителей», на которую многие звезды пришли вместе с детьми. Исключением не стала Ирина Пегова. На красной дорожке она появилась в кожаном костюме цвета молочного шоколада, а рядом с ней позировала Татьяна в сером пиджаке.

Как сообщили гости премьеры, Пегова сильно похудела. Напомним, что уже несколько лет она активно занимается бально-спортивными танцами. Она даже выезжает на соревнования.

Отметим, что Татьяна редко появляется на публике, поэтому многие поклонники Ирины даже не знали, как она выглядит. Теперь же в Сети активно обсуждают, что девушка выросла копией своего отца.

К слову, несмотря на развод, Дмитрий не перестал общаться с дочерью. Он делился, что у них максимально дружеские отношения.

Ранее Ирина Пегова вышла в свет в коротком платье.