Выглядела счастливой: дочь Валентины Легкоступовой впервые за долгое время вышла в свет

Валентина Легкоступова умерла в 2020 году в одной из больниц Москвы, куда попала с черепно-мозговой травмой. Единственная дочь заслуженной артистки Анэтта Бриль редко выходит в свет и порой вспоминает о матери. Накануне певица появилась на премьере очередной части фильма «Елки».

На мероприятии 33-летняя Анэтта появилась в ярком образе: красном брючном костюме, под которым виднелась бордовая рубашка в клетку. Наряд Бриль дополнила сумкой в тон одежде. Видео с участием дочери легенды российской эстрады публикует mk.ru.

Видно, что Анэтта буквально светится под вспышками папарацци. Девушка улыбалась представителям СМИ и выглядела довольной.

Зрители также отметили, что Анэтта очень похожа на свою известную маму.

54-летняя Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. Незадолго до этого дочь артистки обнаружила в квартире мать с травмой головы, а рядом ее мужа в нетрезвом состоянии. Девушка определила родственников в наркологическую клинику, откуда Легкоступову перевели в другую больницу и прооперировали, но спасти не смогли. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Ранее Анэтта заявила, что ее мать находилась в зависимых отношениях, которые в результате ее погубили.