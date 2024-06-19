«Было ужасно больно и страшно»: дочь Легкоступовой впервые рассказала, как ее мать стала жертвой мужа

Дочь певицы Валентины Легкоступовой впервые рассказала, как ее мать стала жертвой мужа. Напомним, что Анэтта Бриль считает вдовца Юрия Фирсова причастным к смерти звезды, так как, по ее словам, он изводил ее.

Девушка призналась, что ее мама находилась в зависимых отношения, из-за которых в итоге и погибла. Она рассказала, что Фирсов психологически воздействовал на Валентину и после ее смерти начал причинять боль ее семье.

«Психологическое насилие продолжилось над всеми нами. В виде оскорблений нашей семьи, грязной лжи во всевозможных эфирах федеральных каналов. Это было ужасно больно и страшно…» - рассказала Анэтта в беседе с Kp.ru.

Дочь артистки подчеркнула, что оказаться жертвой абьюзера может абсолютно любой. И хоть ее мать была сильной, она все равно поддалась манипуляциям. По словам девушки, Легкоступова верила, что может помочь Фирсову справиться с алкогольной зависимостью, что он глубоко несчастен.

«А он умело ей это внушил и пользовался этой ситуацией - манипулировал в нужном ему русле», - поделилась Бриль.

Девушка также отметила, что результаты расследования смерти Валентины пока все еще не окончательные, поэтому она их не разглашает.

Напомним, что после 2,5 лет с момента смерти жены Фирсов вновь женился. Он заявлял, что не согласен с обвинениями дочери Легкоступовой, так как он ее действительно любил, а ее гибель назвал несчастным случаем.

Ранее новая жена Юрия Фирсова прокомментировала слухи, что носит наряды покойной Валентины Легкоступовой.