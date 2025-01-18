Выглядела посвежевшей и счастливой: Ирина Безрукова снялась без макияжа на отдыхе

Актриса Ирина Безрукова продемонстрировала внешность без макияжа. 59-летняя артистка поделилась честными кадрами в личном блоге.

Ирина Безрукова опубликовала в соцсети фото и видео во время отдыха в Подмосковье. Экс-супруга Сергея Безрукова позировала без макияжа в шапке-ушанке на улице возле наряженной елки. Было заметно, что посвежевшая актриса выглядит счастливой.

Артистку не раз подозревали в пластических операциях, но она опровергала слухи. Ирина Безрукова утверждала, что не является сторонницей «радикальных мер» и не допускала кардинальных вмешательств во внешность. По словам знаменитости, она поддерживает красоту и молодость благодаря правильному питанию. Кроме того, актриса рассказывала, что делает массаж, обертывания и другие спа-процедуры, а также регулярно посещает косметологов.

Еще одной важной составляющей красоты Ирина Безрукова назвала хороший сон. Артистка отмечала, что с возрастом она осознала важность отдыха, поэтому научилась прислушиваться к «сигналам» организма и вовремя расслабляться.

Ранее мы писали о том, что Ирина Безрукова блеснула на премьере нового фильма.