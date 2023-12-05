«Предала страну»: российские знаменитости вслед за олигархами бойкотируют Пугачеву

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал слухи по поводу того, что певица Алла Пугачева может приехать в Россию с концертом. По словам сотрудника цирка, допустить этого нельзя, чтобы избежать волнений.

Разговоры о том, что Примадонна может вернуться в страну для того, чтобы заработать, ходят не первый месяц. Одни считают, что она, если и прилетит, то только ради корпоративов, другие же уверены – будет открытый концерт, на который можно будет приобрести билет. Правда, за бешенные деньги. Однако, как сообщают СМИ, ни в первом, ни во втором случае Аллу Борисовну не ждут. Сначала ее стали бойкотировать российские олигархи, а теперь к ним присоединились звезды.

По мнению Запашного, возвращение Пугачевой вызовет никому ненужное волнение. При этом он напомнил, что артистка, уехав, ни разу не одернула мужа-иноагента. Да и в принципе для страны она ничего не сделала.

«Народных волнений не избежать. И нам лучше этого не допускать. Она уехала, ни разу не одернула своего мужа, наоборот, поддерживает его. По сути, предала страну», - цитирует слова Эдгарда aif.ru.

Кроме того, дрессировщик подчеркнул, что Алла Борисовна оставила серьезное наследие после себя. Однако ничего нового она уже давно не выпускала, поэтому дети и подростки сейчас даже и не знают, кто она и что пела.

Ранее певица Маргарита Суханкина высказалась об отъезде Аллы Пугачевой из России.