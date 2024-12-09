Выглядела энергичной, задувала свечи на торте: появились кадры с празднования 90-летия Алисы Фрейндлих

8 декабря народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отметила юбилей — ей исполнилось 90 лет. По этому поводу на торжестве в Санкт-Петербурге собрали многие знаменитости. Актриса Юлия Пересильд поделилась кадрами с праздника с именинницей в личном блоге.

Юлия Пересильд рассказала, что на один день вырвалась из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы поздравить с днем рождения Алису Фрейндлих. Актриса опубликовала фото с торжества по случаю 90-летия звезды фильма «Служебный роман». На одном из кадров артистка позировала с именинницей и ее партнером по фильму «Карп отмороженный» Евгением Мироновым.

«Алиса Бруновна! С днем рождения! Сколько Вам лет, я не знаю! Но знаю, что в Ваших глазах любовь и вечность! Спасибо моему другу (и Вашему внуку) Никите Владимирову за этот вечер и возможность прикоснуться к Вам! Восхищаюсь! Люблю! И главное, здоровья и сил Вам!» — написала Юлия Пересильд.

Также актриса снялась за праздничным столом вместе с Михаилом Боярским и его женой Ларисой Луппиан, а также с Леонидом Ярмольником с его супругой. Юлия Пересильд поделилась видео с торжества, на котором Алиса Фрейндлих задувала свечи на торте. Звезда театра и кино улыбалась и выглядела энергичной в блузке с леопардовым принтом.

Ранее мы писали о том, что Алиса Фрейндлих сделала неожиданное признание в свой юбилей. По словам актрисы, она потеряла слух после перенесенного ковида, что отразилось на ее карьере. Однако знаменитость все еще продолжает выступать на сцене в театре.