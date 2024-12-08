«Глухая нафиг»: Алиса Фрейндлих сделала неожиданное признание в свой юбилей

8 декабря Алисе Фрейндлих исполняется 90 лет. Несмотря на преклонный возраст, легенда советского кинематографа остается активной и продолжает выходить на сцену театра. Актриса признается, что здоровье уже дает сбой — из-за ковида у нее начались проблемы со слухом.

Звезду «Служебного романа» заболела ковидом в разгар пандемии — в 2020 году. Артистку пришлось госпитализировать, но медики сделали все возможное, чтобы она поправилась. Правда, недуг дал неприятное осложнение, который привносит сложности в творческую карьеру Алису Бруновны.

«Природа меня не обидела. Сейчас уже нет, потому что после ковида я глухая нафиг. У меня всегда был абсолютный музыкальный слух», — призналась она в эфире программы «Однажды» на НТВ.

Фрейндлих восторженно отзывается о советских актерах, с которыми она снималась в разных фильмах. Знаменитость отмечает, что, к примеру, Боярский до сих пор хранит в себе мальчишество. Кроме того, Алиса Бруновна называет его «музыкальным до невозможности».

О современных артистах Фрейндлих, наоборот, отзывается не в лучшем ключе. Но она верит, что однажды российский кинематограф вновь заиграет новыми красками.

Алиса Фрейндлих трижды была в браке. С первым мужем, однокурсником Владимиром Карасевым, она прожила всего лишь год, со вторым супругом, актером Игорем Владимировым, 16 лет. Последним официальным избранником актрисы стал режиссер Юрий Соловей, их союз продлился семь лет. У звезды есть дочь Варвара от второго брака.

Ранее соседи Фрейндлих рассказали, что она живет практически затворницей в Комарово. Подробнее читайте здесь.