Выезжает только с женой: раскрыты детали райдера и гонорар за корпоратив Стаса Михайлова

Стас Михайлов выезжает на корпоративы только с женой. Народный артист России готов выступить для поклонниц за 8,5 млн рублей.

Из требований в райдере певца указан люкс или президентский номер, в котором он живет с супругой. Номер должен быть не менее 80 кв. метров с кондиционером, ковром, телевизором и мягкой постелью внутри. Из питания артист просит фрукты, ягоды, две бутылки кефира, сухофрукты и воду, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В гримерке у Михайлова должен стоять коньяк Hennessy, шампанское Ruinart Blanc de Blanc или Rose, конфеты Raffaello или Ferrero Rocher, три мясные тарелки и по одной сырной и рыбной, банка красной икры, хлеб с маслом. Артист избегает разовой посуды.

Исполнитель хита «Все для тебя» ездит по городу на авто бизнес-класса производства США или Германии — желательно «Мерседес-Лонг» или «Майбах» не старше трех лет.

Ранее Стас Михайлов признался в любви к Санкт-Петербургу после своего первого за почти пять лет концерта в Северной столице. Артисту также захотелось исполнить треки, которые он давно не пел.