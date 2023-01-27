Выдуманная болезнь ради срочного отъезда: Лиза Арзамасова сообщила, для чего всё было нужно
Отменившая спектакли Лиза Арзамасова сообщила об отъезде.
Фото: Freepik.com
Актриса Лиза Арзамасова спустя несколько дней после отмены спектаклей сообщила об отъезде. Место, в которое она направится, пока является тайной.
Об отъезде артистки стало известно из ее соцсетей. Арзамасова написала пост, в котором попросила посоветовать ей «духоподъемные» книги.
Зачем ей литература, если Арзамасова больна и к тому же сидит с маленьким сыном, стало известно из публикации.
«Во время отпуска в дороге хочется почитать что-то современное, актуальное, увлекательное…», - говорится в сегодняшнем сообщении.
Подписчики, ничего не подозревая, начали перечислять любимые произведения.
Ранее Арзамасова назвала диагноз, из-за которого отменили ближайшие спектакли с ее участием. Как оказалось, ничего страшного не произошло – у актрисы обычный грипп.