Выдуманная болезнь ради срочного отъезда: Лиза Арзамасова сообщила, для чего всё было нужно

Актриса Лиза Арзамасова спустя несколько дней после отмены спектаклей сообщила об отъезде. Место, в которое она направится, пока является тайной.

Об отъезде артистки стало известно из ее соцсетей. Арзамасова написала пост, в котором попросила посоветовать ей «духоподъемные» книги.

Зачем ей литература, если Арзамасова больна и к тому же сидит с маленьким сыном, стало известно из публикации.

«Во время отпуска в дороге хочется почитать что-то современное, актуальное, увлекательное…», - говорится в сегодняшнем сообщении.

Подписчики, ничего не подозревая, начали перечислять любимые произведения.

Ранее Арзамасова назвала диагноз, из-за которого отменили ближайшие спектакли с ее участием. Как оказалось, ничего страшного не произошло – у актрисы обычный грипп.