Лиза Арзамасова впервые назвала диагноз, из-за которого отменила все спектакли

Актриса Лиза Арзамасова впервые назвала диагноз, из-за которого отменили все постановки во МХАТе с ее участием. Фанаты полагали, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.

На самом деле, «ничего страшного не произошло», успокоила Арзамасова.

«Просто болела, как все: грипп, вирусные заболевания», - призналась артистка.

Арзамасова не собирается уходить со сцены, как писали СМИ. В ее планах выйти на сцену в феврале.

Ранее Арзамасову срочно заменили в спектакле «Золушка», где она исполняла главную роль. Ей внезапно стало плохо. Знаменитость не давала комментариев по поводу диагноза, поэтому в Сети стали распространяться самые страшные версии. Позже актриса заявила, что в ближайшее время она не появится ни на экранах, ни на сцене. Арзамасова объявила, что ей нужен отпуск для восстановления.