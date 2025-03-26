Певица Алена Кравец рассказала, что ее звали в Дубай на встречу с шейхом

Певица Алена Кравец рассказала, что ее неоднократно звали в Дубай на встречу с шейхом. За визит предлагали 150 тыс. долларов, и модель сначала думала согласиться, но потом отказалась.

Подробности узнало издание Woman.ru.

По словам Кравец, встреча предполагала «танцы, ужин, посещение мероприятий».

«Моему директору предлагали за мой визит 150 тысяч долларов… Я сначала думала согласиться, сумма очень хорошая», - поделилась певица.

Заказчики пошли на ее условия, разрешили присутствовать на встрече директору и охране. Подумав, Кравец отказалась от предложения – модель испугалась.

«Случись что, ну как поможет моя охрана, если мы в чужой стране, в чужом доме, где наверняка тоже полно своей охраны?» - рассуждает она.

Певица считает подобные поездки большим риском для девочек. Она призвала их другим способом реализовываться в жизни.

«Какие вечеринки с шейхами? Это очень высокий уровень, до которого дотягивают единицы», - рассказала светская львица.

Ранее сообщалось, что лечение искалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук уже обошлось близким в 10 млн рублей.