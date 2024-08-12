«Растворилось чувство»: Гарик Харламов объяснил, почему развелся с Кристиной Асмус

Комик Гарик Харламов рассказал о причинах развода с Кристиной Асмус. Об этом он признался на YouTube-канале Надежды Стрелец.

8 августа стало известно, что Гарик Харламов отпраздновал свадьбу с новой возлюбленной Катериной Ковальчук. За четыре года до этого юморист объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. По его словам, причиной расставания стали остывшие чувства между супругами.

«Многие думают, что есть основная причина, но ее не было как таковой. Просто уже растворилось чувство, такое бывает. В итоге мы приняли правильное решение. У меня прекрасная и замечательная жена Катя», — заявил он.

Харламов признался, что не жалеет о разводе с актрисой. При этом он подтвердил, что спустя несколько лет после расставания делил имущество с Асмус.

«Да, какие-то склоки были. У нас с ней раздел имущества произошел — оттуда все шутки про полдома. Но я развелся как порядочный мужчина, безусловно», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Харламов рассказал о ссоре с Масляковым, после которой ушел из КВН.