«Снимал ему квартиру»: друг Вячеслава Зайцева раскрыл правду о новом претенденте на наследство

Назвавший себя претендентом на наследство модельера Вячеслава Зайцева Эдуард Кривенко мог быть вхож в окружение дизайнера, но точно не последние пять лет. Подробности о нем рассказал друг кутюрье Вадим Хусаинов.

Он заявил, но никогда не видел и не знал «этого Эдуарда». По мнению приятеля Зайцева, Кривенко «просто пиарится».

«Сам Вячеслав Михайлович речь не вел про него никогда», - сказал Хусаинов сайту mk.ru. Он отметил, что в разговорах Зайцев упоминал только сына Егора и внучку Марусю и беспокоился о передаче близким родственникам имущества после смерти.

Хусаинов не удивлен, что после смерти модельера начался скандал вокруг наследств. В ситуации с Кривенко он считает, что мужчина опорочил модельера.

«Кривенко говорит, что Вячеслав Михайлович снимал ему квартиру… Я допускаю, что Эдуард какое-то короткое время работал с Зайцевым. Но, может быть, только если очень давно», - добавил собеседник.

В силу специфики работы Зайцев взаимодействовал с большим количеством кратковременных сотрудников. Перед юбилеем Хусаинов приезжал к нему для составления списков приглашенных – Кривенко в нем не упоминался.

Наследника не видел даже помощник Зайцева Олег – мужчина проживал в усадьбе и находился рядом с кутюрье почти 24 часа.

Ранее внучка Зайцева Маруся ответила наследнику после предъявления им завещания. Кривенко претендует на два дома и квартиру модельера.