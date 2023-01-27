Выдала все без прикрас: близкая подруга Ольги Бузовой раскрыла ее интимную тайну

Поющая телеведущая Ольга Бузова – одна из самых успешных девушек России. Артистка имеет многомиллионную аудиторию в социальных сетях, ее хиты занимают места в топах музыкальных чартов, а телеканалы продолжают звать ее во всевозможные шоу. Вот только деньги и популярность не могут заменить блогеру любовь. А с ней у Ольги все никак не складывается.

Бузова была замужем только один раз за футболистом Дмитрием Тарасовым. Брак окончился скандалом, и после развода она еще встречалась с несколькими мужчинами, но до ЗАГСа дело так и не дошло. Поклонники уже долгое время гадают, почему у Ольги ничего не складывается в любви, и с ответом пришла ее близкая подруга.

Мария Погребняк раскрыла эту интимную тайну телеведущей и рассказала, что просто не нашелся еще мужчина, достойный Бузовой. По словам блогера, обычный спутник жизни не сможет быть с артисткой, ей нужен особенный.

«Сейчас вообще очень сложно найти достойного мужчину, который будет уважать, ценить и оберегать свою женщину. Не то что ты влюбился в красивую успешную девушку и решил ее посадить дома, чтобы она варила тебе борщи, а помогать ей развивать ее творчество, помогать ей в ее бизнесе, быть не только мужем или парнем, а быть еще и другом, наставником», - считает Мария.

Погребняк подчеркнула, что Ольга замечательная девушка и подруга. В ней много любви, заботы и понимания. Блогер призналась, что всегда может положиться на подругу, и она достойна, чтобы с ней рядом был только самый лучший мужчина. По словам Марии, Ольга успешная и сильная девушка, а таким, к сожалению, намного сложнее встретить свою любовь.

К слову, если у телеведущей в отношениях все всегда сложно, то у ее младшей сестры довольно счастливый гражданский брак. Уже много лет она встречается с бизнесменом Константином. Недавно Анна вышла на связь с подписчиками и рассказала, что происходит в их семейной жизни.