«Мне тяжело с Костей»: Анна Бузова раскрыла всю правду о своем браке

В отличие от старшей сестры, Анна Бузова уже давно обрела женское счастье и строит крепкие отношения с мужем Константином. В своей социальной сети девушка нередко делится снимками, иллюстрирующими семейную идиллию. Однако на этот раз знаменитость вышла на связь с поклонницами и пожаловалась на поведение избранника.

Так, сейчас звездная пара находится на отдыхе в Стамбуле. Анна хотела заснять контент вместе с супругом, но мужчина явно не хотел этого делать, поэтому он начал прямо в кадре нецензурно выражаться. Бузова сразу же поспешила оправдаться за подобный поступок возлюбленного.

«Коротко о том, как тяжело мне дается контент с Костей. Каждый раз что-то исполняет. Знает же, что в моих сторис нет мата, поэтому, чтобы я его не выкладывала, как ребенок специально ругается», — высказалась Анна.

К слову, многие подписчики с юмором отреагировали на поведение Константина и отметили, что супруги очень хорошо смотрятся вместе в кадре.

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