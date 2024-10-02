Опубликовала фото в доказательство измены: Костенко подставила Дмитрия Тарасова
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В 2016 году Дмитрий Тарасов развелся с Ольгой Бузовой после четырех лет брака. Спустя два года он женился на модели Анастасии Костенко, подарившей ему четверых детей. Футболист постоянно радует супругу подарками, о которых она рассказывает подписчикам. Блогер опубликовала архивное фото с цветами от Тарасова, но оно было сделано еще, когда спортсмен не был официально холостым.
Костенко показала большой букет из белых хризантем и роз. Его модели подарил Дмитрий Тарасов 1 октября 2016 года. Анастасия тогда сфотографировалась с цветами в зеркале.
«Теперь-то мы знаем, что случайности не случайны», — загадочно подписала фото вторая вице-мисс Россия 2014.
Между тем, футболист официально развелся с поющей телеведущей 30 декабря 2016 года. Получается, когда Дмитрий прислал букет Анастасии, он еще был женат.
Ольга Бузова рассказывала, их брак с Тарасовым развалился из-за неверности супруга. При этом сам Дмитрий убеждал всех в том, что его экс-возлюбленная не хотела рожать детей. С момента их расставания прошло уже 8 лет, однако пара то и дело выясняет отношения на публике.
Футболист и его супруга воспитывают четверых детей — шестилетнюю Милану, четырехлетнюю Еву, трехлетнего Алексея и Ярослава, который появился на свет в феврале 2024 года.
Этим летом Костенко получила от мужа долгожданный подарок. Спортсмен купил ей дом за 54 млн рублей. Особняк находится за городом, и пока в нем жить невозможно из-за отсутствия ремонта. Модель призналась, что в новом жилище будет пять спален и игровая комната.