Опубликовала фото в доказательство измены: Костенко подставила Дмитрия Тарасова

В 2016 году Дмитрий Тарасов развелся с Ольгой Бузовой после четырех лет брака. Спустя два года он женился на модели Анастасии Костенко, подарившей ему четверых детей. Футболист постоянно радует супругу подарками, о которых она рассказывает подписчикам. Блогер опубликовала архивное фото с цветами от Тарасова, но оно было сделано еще, когда спортсмен не был официально холостым.

Костенко показала большой букет из белых хризантем и роз. Его модели подарил Дмитрий Тарасов 1 октября 2016 года. Анастасия тогда сфотографировалась с цветами в зеркале.

«Теперь-то мы знаем, что случайности не случайны», — загадочно подписала фото вторая вице-мисс Россия 2014.