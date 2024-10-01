«У меня на него большие планы»: Костенко раскрыла детали ремонта дома, подаренного Тарасовым

Блогерша Анастасия Костенко рассказала о ходе ремонта в ее новом доме. По словам модели, в нем будут пять спален, игровая комната, кабинет, зона для барбекю и многое другое.

Этим летом Костенко, наконец, получила от мужа долгожданный подарок. Футболист Дмитрий Тарасов купил ей дом за 54 млн рублей. Особняк находится за городом, и пока в нем жить невозможно из-за отсутствия ремонта. Как призналась Анастасия, она всегда хотела именно такой черновой вариант, чтобы сделать все по своим предпочтениям.

Ремонтом дома полностью занимается модель. Футболист в ее дела старается не лезть, разве что финансово, так как счета самой Костенко заблокировала налоговая служба.

«У меня на него большие планы. Исходя из опыта загородной жизни, я озвучила все пожелания и опасения дизайнеру, и он меня успокоил своими решениями. Каждый день я слежу за ходом ремонта. Сегодня разобрались с инженерными вопросами — что мы хотим от и до, осталось дождаться визуализацию и можно начинать заказывать мебель и технику», - рассказала Анастасия в личном блоге.

После окончания ремонта в доме звездной семьи будут пять спален, кабинет, застекленная зона барбекю, игровая комната, гардеробные, комната-студия для помощницы, кладовая, котельная, кухня, совмещенная с гостиной.

Ранее Анастасия Костенко высказалась о продаже дома, построенного для Ольги Бузовой.