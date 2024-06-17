«Выдайте ему скотч вместо микрофона»: Алину Загитову оскорбила шутка Николая Баскова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова после выступления с певицей Люсей Чеботиной на премии МУЗ-ТВ пожаловалась на обидную шутку ведущего Николая Баскова. Спортсменка стала второй жертвой юмора исполнителя хита «Шарманка» после Ольги Бузовой.

Комментируя номер Чеботиной и Загитовой, Басков заявил: «Да, Люся может себе позволить дорогую подтанцовку». Эти слова оскорбили 22-летнюю Алину, поэтому она решила ответить ведущему заочно.

«Сегодня посмотрела премию МУЗ-ТВ и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона», — написала Загитова в личном блоге.

А чтобы задеть Баскова посильнее, она решила пройтись по его внешности и рекомендовала «натуральному блондину» покрасить корни волос.

Ранее на премии МУЗ-ТВ Басков прокомментировал закрытый комбинезон Ольги Бузовой, отметив, что никогда прежде не видел ее такой одетой. Артистку слова коллеги по сцене задели, и она посетовала на отсутствие хороших ведущих. Позже певец сравнил пение исполнительницы хита «Мало половин» с криком козы.