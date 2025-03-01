«Выцыганивать у людей сантименты нехорошо»: Кушанашвили считает, что Лисовец врет о раке

17 февраля стало известно о болезни Владислава Лисовца — стилист признал, что болен раком. Телеведущий Отар Кушанашвили, у которого также нашли в прошлом году злокачественную опухоль, усомнился в серьезности диагноза модного эксперта.

Отар Кушанашвили не понаслышке знает о раке. Телеведущий прошел в прошлом году несколько курсов химиотерапии, также ему сделали операцию. Сейчас журналист находится в ремиссии и вернулся к работе. В новом выпуске своего YouTube-шоу «Каково?!» Кушанашвили обратился к Владиславу Лисовцу после новостей о выявленном у него раке.

«Влад, говорить на эту тему, не показывая бумаг, доказывающих, что ты болен, и таким образом выцыганивать у людей сантименты, это нехорошо», — заключил журналист.

Отар подозревает, что Лисовец придумал болезнь. По словам телеведущего, если его худшие опасения подтвердятся, Владислав станет «нерукопожатным персонажем».

Первое, что смутило журналиста — излишняя бодрость Лисовца, которая не свойственна онкобольным людям. Не понравилось Отару и то, как Владислав рассказывает о своей проблеме.

Напомним, модный эксперт отказался выкладывать анализы после новостей о раке. Кроме того, стилист туманно назвал свою болезнь «проблемой», прямо не подтвердив ее.