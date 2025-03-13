«Вычисляет годами»: экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о преследователе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Котова рассказала о слишком навязчивом поклоннике, который ее преследовал. Певица дала интервью Леди Mail.

После завоевания титула «Мисс Россия» блондинка решила заняться музыкальной карьерой и попала в известный коллектив. Она заменила Веру Брежневу и обрела свою армию фанатов. Два года она выступала в «ВИА Гре», а после покинула коллектив и выбрала сольную карьеру. Но ее внешность всегда привлекала мужчин.

«К сожалению, в моей жизни периодически случаются сталкеры. Кто-то активно вычисляет и преследует полгода, годами, кто-то тихо ходит и просто смотрит, кто-то пытается дарить подарки и ищет внимания. Это не так приятно, как кажется», – призналась Татьяна.

Артистка отметила, что специально не стремится к такому вниманию, но периодически публикует в соцсетях смелые фотографии.

«Я действительно люблю сниматься в купальниках или белье, но это не делается для того, чтобы привлечь чье-то внимание, я к этому отношусь как к искусству», – объясняет звезда.

Котова считает, что ее снимки могут вдохновлять девушек на подобные образы. При том она не называет публикации провокацией, а уверена, что это способ самовыражения. Певица призналась, что продолжает получать комплименты от мужчин и приглашения на свидания.

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович рассказала о сталкере, из-за которого ей пришлось переезжать.