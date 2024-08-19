Анна Семенович рассказала о сталкере, из-за которого ей пришлось переезжать. Об этом она вспомнила в «Шоу Воли».

Певица Анна Семенович рассказала, что во время работы в группе «Блестящие» многие мужчины фанатели не только от Жанны Фриске, но и от нее. В итоге это вылилось в преследования со стороны поклонников. Один из них даже вынудил певицу поменять место жительства.

«Был один человек, который выслеживал меня в каждой квартире. Я поменяла из-за него три квартиры», — рассказала она.

Семенович вызывала полицейских, однако после задержания с преследователем ничего не сделали, потому что мужчина просто наблюдал за певицей.

«Он просто стоял у окна и смотрел. Ничего не делал», — объяснила она.

В какой-то момент фанат наконец решил признаться в любви весьма необычным способом — он нацарапал на бампере ее машины «Аня, я тебя люблю».

Ранее мы писали о том, что Анна Семенович раскрыла, как нашла нового возлюбленного.