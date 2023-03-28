Вычислила мошенников по речевым оборотам: Лолиту пытались обокрасть от имени адвоката

Певицу Лолиту пытались обокрасть от имени адвоката Сергея Жорина. Артистка вычислила мошенников по речевым оборотам и предприняла правильный шаг.

Неизвестные написали певице от лица юриста с просьбой одолжить 470 тыс. рублей на 2-3 часа. Лжеадвокат сообщил, что находится в Италии по делу юмориста Евгения Петросяна.

Лолиту насторожили нетипичные для Жорина речевые обороты и она поспешила перезвонить, однако ей ответили о недопустимости разговоров. Тогда артистка позвонила настоящему Жорину.

Адвокат заявил, что аналогичная история была пару месяцев назад. Мошенники писали адвокатам от лица Жорина с просьбой дать денег. Они смотрели, на кого из известных людей подписан юрист в соцсетях взаимно, и писали им с зарубежного номера, установив на аватарку фото Жорина.

Сейчас адвокат переживает, чтобы на уловки мошенников не повелся Петросян.

«Я предположил, что Петросяну тоже мог этот мошенник написать», - сказал адвокат Пятому каналу.

Также звездный юрист напомнил, что достаточно позвонить собеседнику. Мошенники обычно не берут трубку.

Ранее Лолита рассказала о пенсии в размере 24 тыс. рублей.