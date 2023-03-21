«Сняла с карточки»: певица Лолита потратила всю пенсию на еду в ресторане

59-летняя певица Лолита в шоу рэпера Басты назвала размер своей пенсии. Напомним, что артистка не имеет государственных званий и в целом критикует практику их присвоения.

«Я сняла с карточки пенсию 24 тысячи, у вас же платят», - сказала Лолита и положила деньги на стол, чтобы оплатить еду в ресторане, в котором снимается шоу.

Рэпер заявил, что в случае с Лолитой сам заплатит за еду в заведении.

«Потому что та любовь, которая есть у людей к тебе, ее никакими словами не изменить, не обмануть их», — объяснил исполнитель.

За этим диалогом последовал вопрос зрительницы о том, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы Лолита была счастлива. Артистка ответила, что не важна сумма – главное работать и к чему-то стремиться.

«Ситуации бывают разные. Иногда люди зарабатывают, потом теряют все», - сказала артистка.

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