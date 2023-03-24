Вычеркнувший из жизни экс-супругу Александр Серов заявил, что до сих пор не смог ее простить

Александр Серов и Елена Стебенева развелись еще в 2010 году после 17-ти лет брака. Однако исполнитель до сих пор не может простить бывшую супругу за боль, которую она ему причинила. По признанию артиста, она больше никак не фигурирует в его жизни, но «рана» еще кровоточит.

Серов крайне разочаровался в Стебневой, так как она на протяжении долгого времени не ценила всего того, что он для нее делал. Незамеченными остались многие поступки, и это до сих пор не дает певцу покоя. У него осталась большая обида и «тяжелый камень» на сердце, которые никуда не делись даже спустя 13 лет после расставания.

«С Еленой общения нет. Она живет своей жизнью, я — своей. Не касаюсь каких-то ее личностных дел. Можно сказать, она вычеркнута из моей жизни. Примирения не может быть. 17 прожитых лет потерпели фиаско», - поделился Александр Серов.

Несмотря на то, что с супругой вокалист не хочет иметь никаких дел, от дочери он не отказывается. Он опроверг все слухи, связанные с тем, что он больше не общается с наследницей, и заявил, что у них по-прежнему хорошие отношения. Он старается поддерживать с Мишель контакт и помогать при необходимости.

Сейчас 71-летний Серов живет один в большом загородном доме, но при этом сердце его уже давно не свободно. Он признался, что потерял голову от одного человека, и ему жаль, что много лет назад он сделал предложение другой женщине. Теперь же он полностью счастлив. Правда, личность таинственной возлюбленной пока раскрывать не спешит, чтобы не нарушать идиллию в их отношениях.

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