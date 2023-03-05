Александр Серов о еле пережитом коронавирусе: 85 капельниц и 50 уколов в живот

Осенью 2021 года певец Александр Серов был госпитализирован в Коммунарку с коронавирусной инфекцией. Состояние было критичным из-за дыхательной недостаточности, а потом из-за непрофессионализма врача.

Серов признался, что врач неправильно поставил диагноз, поэтому довел знаменитость до поднятия сахара от 9 до 25. На помощь пришли медики из 52-й больницы, которые поставили артиста на ноги.

Таким образом, певцу пришлось пережить 85 капельниц и 50 уколов в живот от тромбоза. До сих пор Серов не избавился от последствий коронавируса — нервная система остро воспринимает любые громкие звуки, есть упадок сил и депрессия.

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