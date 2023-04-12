«Вычеркнуть из памяти»: звездные коллеги объявили бойкот зарабатывающей миллионы Ани Лорак

В последнее время все внимание публики приковано к Ани Лорак. Дело в том, что карьера певицы переживает явно не самые лучшие времена. В России были отменены ее концерты, а в родной стране артистку и вовсе не ждут. Лорак неоднократно жаловалась на травлю со стороны украинских коллег. И на этот раз ее словам нашлось подтверждение. Так, на местном ТВ Ольга Полякова дала новое интервью, в котором она несколько раз гневно высказалась в адрес Ани.

Для Поляковой является неприемлемым, что Лорак пытается построить свою карьеру в России. Вот почему она назвала коллегу «человеком без совести» и намекнула на ее меркантильность.

«Ее надо вычеркнуть из нашей памяти! Она не может сказать никакой конкретики. Вы просто очень хотели денег. Никакого оправдания быть не может», — цитирует слова Ольги издание StarHit.

Кажется, что на фоне скандалов только в личной жизни Лорак складывается все благополучно. В феврале 2023 года артистка официально подтвердила свой роман с инструктором по йоге. Знаменитость уже даже познакомила Исаака с дочерью. Поговаривают, мужчина не собирается долго ждать и в скором времени сделает избраннице предложение руки и сердца. Подробности читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой стало известно о хищении одного миллиарда рублей из фонда «Подари жизнь». Поговаривают, Чулпан Хаматова может быть замешана в финансовом скандале.