Помолвка не за горами: 44-летняя Ани Лорак познакомила дочь с новым избранником

В последнее время Ани Лорак стала главным ньюсмейкером. Дело в том, что два месяца назад певица внезапно сообщила о новом романе. Забыв о предательстве экс-супруга, знаменитость вновь смогла довериться мужчине и обрести с ним счастье. Речь идет про инструктора по йоге Исаака. Обычно Лорак не распространяется о личной жизни, но на этот раз она дала откровенное интервью Алене Жигаловой и поделилась некоторыми подробностями.

Как выяснилось, Ани познакомилась с избранником во время отдыха в Греции. Тогда он был для нее только духовным наставником, однако со временем она стала испытывать к Исааку чувства. По словам певицы, ее покорили умственные способности и харизма мужчины.

Поклонников артистки волновал вопрос, как отреагировала дочка Лорак от предыдущего брака на Исаака. Знаменитость поспешила внести ясность в ситуацию и заявила: знакомство Софии и ее нового возлюбленного прошло хорошо, «они подружились».

«Мне повезло, ведь дочка — это кайф! Она твоя родственная душа, которая тебя поддерживает, понимает и говорит: "Мама, хочу, чтобы ты была счастлива"» — цитирует издание 7Дней.ru слова Лорак из интервью.

Звездная мама добавила: на сегодняшний день она общается с наследницей на равных условиях.

Отметим, отношения Ани и Исаака развиваются стремительно. Поговаривают, мужчина не планирует тянуть с помолвкой и уже скоро сделает предложение руки и сердца Лорак.

К слову, не все пользователи Сети оценили нового избранника знаменитости. Многие фолловеры считают, что молодым людям не по пути, вот почему они набросились с критикой на Исаака. После этого мужчина показал новое фото с певицей и заговорил о невзгодах и вражде. Подробности смотрите в этой статье.