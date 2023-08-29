«Выброшенный»: какую цель преследовал Илья Авербух, выводя на сцену Романа Костомарова в протезах

Недавно в Сеть выложили одно из самых трогательных видео с Романом Костомаровым. Спортсмен порадовал своих поклонников, появившись на льду в шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Продюсер Леонид Дзюник заявил, что сделать фигуриста изюминкой постановки – правильное решение. Об этом сообщает BLITZ+.

После ампутации конечностей олимпийский чемпион Роман Костомаров вышел на лед в кроссовках. Несмотря на восторженные отзывы публики, видно, как спортсмен прилагает огромные усилия, чтобы предстать перед зрителями. К тому же именно после участия в ледовых шоу он слег с тяжелой болезнью.

Леонид Дзюник поблагодарил Авербуха за то, что он дал Костомарову возможность выступить.

«Хорошо, что Роман не сидит с палочкой возле подъезда, а находится в работе. Это жизнь его. И Илья абсолютно правильно сделал, это героический поступок», – отметил продюсер.

Он добавил, что не знает, был ли вообще когда-то случай, чтобы человек без двух ног вышел на лед.

«Ему не дают остаться выброшенным», – заключил Дзюник.

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