Госпитализированного Николая Дроздова готовят к экстренной операции

Попавшего в больницу Николая Дроздова готовят к экстренной операции, об этом сообщает mk.ru.

29 августа стало известно о внеплановой госпитализации Николая Дроздова. Телеведущий сообщил, что ему в течение двух дней будут проводить обследование организма. Поводом для этого стало изменение анализов крови.

Как удалось выяснить журналистам, в крови Николая Николаевича повышен уровень ПСА – этот белок значительно повышается при воспалении или новообразованиях предстательной железы.

На данный момент Дроздова готовят к экстренной операции. Сам телеведущий подтвердил эту информацию в разговоре с журналистами. По его словам, операцию проведут в связи с проблемами с кишечником. Телеведущий отметил, что никто из его родственников не страдал от рака.

«‎Но не только наследственность влияет на развитие подобных заболеваний. Я, например, в свое время очень много времени проводил под солнцем. В пустыне работал. Конечно, старался надевать кепочку или шапку – какую-то защиту. Но мало ли что», – объяснил телеведущий.

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