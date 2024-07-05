«Выбрасываю из головы ненужную информацию»: Юрий Лоза заявил, что не помнит первую любовь

70-летний певец Юрий Лоза на вопрос о первой любви заявил, что «ничего не помнит». Артист признался, что старается избавляться от ненужной информации.

Лоза стал гостем шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3. Ведущая спросила у него, помнит ли певец первую любовь, за которой ухаживал.

«Что удивительно: бесконечные смены мест, переезды сформировали такое отношение – я выбрасываю из головы ненужную информацию. Я ничего не помню. Я не помню первую учительницу. Я не помню первую любовь», - поделился музыкант. Фрагмент шоу приводит Telegram-канал «Звездач».

На уточняющий вопрос Чеховой о том, была ли первая девочка, которая понравилась, Лоза сказала, что «они все нравились». По мнению музыканта, в тот период все нравятся «чуть больше, чуть меньше».

«Чтобы одна, чтобы я влюбился, такого не было. Я с детства знаю замечательное средство от любви с первого взгляда: посмотреть второй раз», - высказался артист.

Ранее Лоза прокомментировал смерть сына модельера Вячеслава Зайцева Егора. По его мнению, тот совершил роковую ошибку.