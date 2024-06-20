«Не стоило»: певец Юрий Лоза рассказал о роковой ошибке умершего Егора Зайцева

Певец Юрий Лоза принес свои соболезнования в связи со смертью Егора Зайцева и рассказал о том, какую роковую ошибку совершил сын модельера. 70-летний бард убежден, что мужчине не стоило ложиться в больницу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канал.

19 июня 2024 года стало известно о смерти 64-летнего Егора Зайцева. СМИ пишут, что причиной смерти мужчины стали осложнения на фоне рака. Лоза высказался по этому поводу и заявил, что болезненно воспринял уход друга.

«Мы с ним сотрудничали много лет назад, а потом дружили, в основном на расстоянии – всё время что-то мешало встретиться и нормально пообщаться», – написал певец.

Он отметил, что его сын во время учебы в консерватории работал в агентстве Зайцева и тоже был его другом. Артист не понимает, как такое могло произойти с мужчиной, который в начале года еще был здоров. Он убежден, что Егор не должен был ехать в стационар, а остаться дома.

«Ни о каком раке речь не шла до февраля этого года, когда он был госпитализирован с диагнозом: коронавирус. Я не знаю, делал ли Егор прививки от этой напасти, но в любом случае ехать в стационар с простудой не стоило. Чего уж теперь говорить – случилось то, что случилось. Царствие небесное Егору Зайцеву, очень хорошему и талантливому человеку!» — поделился Лоза.

Напомним, что в начале февраля Зайцев вызвал скорую помощь и пожаловался на слабость, боли в груди, а также высокую температуру. Мужчина лег в больницу и сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Позднее СМИ писали, у Егора нашли онкологическое заболевание.

Ранее мы писали о том, что байкер Александр Залдастанов показал последнее фото Егора Зайцева из больницы.