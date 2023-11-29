«Выбрала себя»: названа причина расставания Седоковой с молодым мужем

Певица Анна Седокова решила жить для себя после разлада с мужем. Об этом стало известно из документального фильма МУЗ-ТВ «Анна Седокова. «ВИА Гра» не понадобится».

Анна Седокова и Янис Тимма уже несколько лет состоят в браке. За это время супруги неоднократно ругались и расставались. На сегодняшний день звездная пара опять переживает кризис: 40-летняя певица и 31-летний баскетболист не живут вместе, но точку в отношениях не ставят. В беседе с журналистами Анна призналась, что ей хотелось бы сохранить семью, но в то же время она не намерена жертвовать своими интересами.

«Я приняла те решения, которые, возможно, не очень классные для семьи, но хорошие для меня. В этот момент я выбрала себя и не стала делать что-то ради семьи», — сообщила артистка.

Многие люди, причастные к шоу-бизнесу, считают, что развод пары близок. По мнению пиар-менеджера Ивана Ирбиса, Анна не сможет быть с мужчиной, у которого есть финансовые проблемы.

«Она никогда в жизни не будет с мужчиной, который не может делать финансовых вливаний в ее музыкальные проекты», — высказался Иван.

Ранее певица Анна Седокова пожаловалась на крапивницу. Подробности смотрите в этой статье.