У Анны Седоковой выступили пятна перед важной премией: наряд пришлось срочно менять
Анна Седокова пожаловалась на крапивницу и не снимала шубу на вручении премии.
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Певица Анна Седокова пожаловалась на появление крапивницы перед важной премией, которая проходила в театре им. Пушкина. Артистке пришлось стилизовать платье определенным образом: в итоге она пришла в боди и шубе, которую не снимала даже в помещении.
За несколько часов до мероприятия она сообщила на своей странице в соцсетях: «Это должен был быть такой красивый день. Мое первое появление после проекта. Островной загар, новое тело, шикарное платье. Но со дна постучала крапивница».
Певица думала, что аллергическое заболевание ушло, и показала фрагмент тела, покрытый пятнами.
«И мое открытое сексуальное платье теперь стилизовано определенным образом», - призналась исполнительница.
Сайт mk.ru пишет, что на премии Седокова была в обтягивающем боди телесного цвета – без белоснежной шубы из песца наряд выглядел бы очень провокационно. В теплой верхней одежде исполнительница ходила в помещении.
На мероприятии она спровоцировала разговоры о личной жизни и, вручая премию лучшему ресторатору, произнесла: «У нас есть два выбора: либо пойти на свидание с самым лучшим мужчиной, либо просто вкусно поесть. К сожалению, часто выпадает второй вариант».
Ранее сообщалось о возможном разладе в семье Седоковой. Говорилось, что конфликт мог случиться из-за отсутствия работы у мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.