У Анны Седоковой выступили пятна перед важной премией: наряд пришлось срочно менять

Певица Анна Седокова пожаловалась на появление крапивницы перед важной премией, которая проходила в театре им. Пушкина. Артистке пришлось стилизовать платье определенным образом: в итоге она пришла в боди и шубе, которую не снимала даже в помещении.

За несколько часов до мероприятия она сообщила на своей странице в соцсетях: «Это должен был быть такой красивый день. Мое первое появление после проекта. Островной загар, новое тело, шикарное платье. Но со дна постучала крапивница».

Певица думала, что аллергическое заболевание ушло, и показала фрагмент тела, покрытый пятнами.

«И мое открытое сексуальное платье теперь стилизовано определенным образом», - призналась исполнительница.

Сайт mk.ru пишет, что на премии Седокова была в обтягивающем боди телесного цвета – без белоснежной шубы из песца наряд выглядел бы очень провокационно. В теплой верхней одежде исполнительница ходила в помещении.

На мероприятии она спровоцировала разговоры о личной жизни и, вручая премию лучшему ресторатору, произнесла: «У нас есть два выбора: либо пойти на свидание с самым лучшим мужчиной, либо просто вкусно поесть. К сожалению, часто выпадает второй вариант».

Ранее сообщалось о возможном разладе в семье Седоковой. Говорилось, что конфликт мог случиться из-за отсутствия работы у мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.