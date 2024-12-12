Выбрала опасного парня: у мужа Насти Ивлеевой изъяли оружие

У мужа блогера Насти Ивлеевой Филиппа Бегака в 2022 году изъяли оружие. Выяснилось, что у мужчины не было соответствующих документов.

Об этом сообщает Super.ru.

Издание отмечает, что Ивлеева «выбрала в супруги опасного парня». По информации источника, в 2015 году Филипп оформил разрешение на покупку, хранение и использование оружия. Речь идет об огнестрельном ружье Fabarm SDASS.

Разрешение действовало до 2020 года. Бегак не продлил его, но хранил оружие дальше. В 2022 году оружие изъяли, а в 2024-м Троицкий суд постановил утилизировать его.

Ранее мать Бегака заявила, что была не в курсе отношений сына с Ивлеевой, а также их свадьбы. Женщина заявила: если бы тот хотел рассказать, то сделал это. Она также предсказала сыну три брака.