Дочь Ксении Бородиной отметила день рождения в свинарнике

Хрюшки – недавнее увлечение юной Теоны. Именно их она с особым удовольствием принимает в качестве подарков.

Розовые поросята и надувные шары создают в гостиной атмосферу настоящего детского праздника. В этом милом «свинарнике» Тея встречает свое семилетие, отмеченное редким совпадением чисел: 22.12.2022 года.

И поскольку в нумерологии двойки означают любящую и гармоничную вибрацию, обеспечивающую состояние внутреннего покоя, можно надеяться, что у маленькой Теоны впереди большое и светлое будущее.

Поклонники Ксении Кимовны сожалеют лишь о том, что на свой день рождения дочка телеведущей не получила живого мини-пига.

Кстати девочке преподнесли два парика, о предназначении которых пока можно только догадываться.