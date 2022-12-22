17:46, 22 декабря 2022
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Дочь Ксении Бородиной отметила день рождения в свинарнике
Хрюшки – недавнее увлечение юной Теоны. Именно их она с особым удовольствием принимает в качестве подарков.
Розовые поросята и надувные шары создают в гостиной атмосферу настоящего детского праздника. В этом милом «свинарнике» Тея встречает свое семилетие, отмеченное редким совпадением чисел: 22.12.2022 года.
И поскольку в нумерологии двойки означают любящую и гармоничную вибрацию, обеспечивающую состояние внутреннего покоя, можно надеяться, что у маленькой Теоны впереди большое и светлое будущее.
Поклонники Ксении Кимовны сожалеют лишь о том, что на свой день рождения дочка телеведущей не получила живого мини-пига.
Кстати девочке преподнесли два парика, о предназначении которых пока можно только догадываться.
Источник: https://t.me/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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