«Выбрала дорогу без меня»: актер Евгений Пронин сообщил о разводе с женой

Актера Евгения Пронина бросила жена Кристина Арустамова. Он признался, что их союз распался после 8-ми лет совместной жизни.

В личном блоге артист вышел на связь с поклонниками и рассказал, что собирается этот Новый год встречать в Ереване без супруги. Дело в том, что они расстались. Причем решение о разводе было принято именно Кристиной. Но Евгений полностью уважает ее выбор.

Актер дал понять, что не держит зла на экс-возлюбленную. Он подчеркнул, что был счастлив с ней все эти годы.

«Пишу эти слова с большой благодарностью и любовью за то, что было, и не верю, что все закончилось. Спасибо за путь, который мы прошли вместе, а главное за сына. Смотрю на него и понимаю, значит, все не зря. Кристина выбрала дорогу без меня, я уважаю это, вероятно, взвешенное решение взрослого человека. Это ее выбор», - поделился Пронин.

Отметим, что Арустамова на 15 лет моложе актера. Они познакомились на модном показе. Бывшие супруги вместе воспитывают сына Гарри, который родился 31 декабря 2019 года.

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