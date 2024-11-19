Выбрал расшитый цветами кардиган: оскандалившийся Филипп Киркоров удивил преображением на вечеринке

Певец Филипп Киркоров, который недавно попал в скандал с использованием фонограммы на концерте, снова появился на публике. Артист посетил вечеринку по случаю дня рождения жены ресторатора Бориса Зарькова Ирины и удивил преобразившейся внешностью. Об этом пишет Леди Mail и публикует кадры с мероприятия.

В Москве состоялась вечеринка по случаю 13-летия ресторана White Rabbit. Мероприятие приурочили ко дню рождения Ирины Зарьковой. Директор по коммуникациям WRF собрала на празднике многих знаменитостей. Одним из самых заметных на вечеринке стал Филипп Киркоров. 57-летний певец удивил собравшихся изменившейся внешностью — он заметно похудел. Артист был одет в расшитый бисером кардиган с цветочным узором и джинсы от Louis Vuitton.

Появившаяся на мероприятии телеведущая Юлия Барановская выбрала сдержанное черное платье, дополнив образ золотыми кольцами. Знаменитость сделала макияж с акцентом на яркие красные губы и собрала волосы в пучок. Блогер Ида Галич также выбрала черный наряд, сделала вечерний макияж и собрала волосы в хвост.

Напомним, недавно по Сети распространилось видео с концерта Филиппа Киркорова, после которого его снова обвинили в использовании фонограммы на выступлениях. На кадрах певец танцует и меняет наряды на сцене, однако в какой-то момент помощники, подавая микрофон артисту, чуть замешкались, после чего стало ясно, что зрители слышат запись, а не живое исполнение.

Интернет-пользователи раскритиковали такое поведение певца и возмутились тому, что заплатившим деньги зрителям приходится слушать фонограмму. Многие даже потребовали «убрать со сцены» Филиппа Киркорова. Однако ни сам артист, ни его представители пока не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось о том, что Филипп Киркоров сделал короткую стрижку и показал результат преображения.