Филипп Киркоров избавился от длинных кудрей и восхитил звезд шоу-бизнеса
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Певец Филипп Киркоров решился на преображение. Причем в этот раз он не просто примерил парик, а сделал стрижку.
Несколько месяцев Филипп появлялся на публике с удлиненными завитыми волосами. Однако в преддверии премьеры своего клипа артист решил немного изменить себя. Он отправился к стилисту и обрезал кудри.
Результатом стрижки Киркоров поделился в личном блоге. В комментариях его преображение оценили не только поклонники, но и коллеги-звезды. Так, его образ понравился Клаве Коке, Наташе Королевой, Славе и многим другим.
Напомним, что недавно поклонники заметили Филиппа на улицах Москвы с темными длинными волосами. Парик он надел из-за съемок клипа на песню своей фаворитки Марго Овсянниковой. С ней он сотрудничает уже больше года. Вместе они появляются на светских мероприятиях, из-за чего их даже подозревали в пиар-романе. Однако они заверяли журналистов, что их не связывают романтические отношения.
Ранее Филипп Киркоров поддержал певицу Глюкозу после скандала с наркотиками.