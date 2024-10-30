Филипп Киркоров избавился от длинных кудрей и восхитил звезд шоу-бизнеса

Певец Филипп Киркоров решился на преображение. Причем в этот раз он не просто примерил парик, а сделал стрижку.

Несколько месяцев Филипп появлялся на публике с удлиненными завитыми волосами. Однако в преддверии премьеры своего клипа артист решил немного изменить себя. Он отправился к стилисту и обрезал кудри.

Результатом стрижки Киркоров поделился в личном блоге. В комментариях его преображение оценили не только поклонники, но и коллеги-звезды. Так, его образ понравился Клаве Коке, Наташе Королевой, Славе и многим другим.