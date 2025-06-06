Выбрал не обычную школу: Гоша Куценко раскрыл, где учатся его младшие дочери

Актер Гоша Куценко рассказал, где учатся его младшие дочери Евгения и Светлана. Оказалось, что отец отдал их в православную школу. Об этом сообщает «7Дней.ru».

По словам Гоши, он не стал определять детей в общеобразовательное учреждение. Сейчас 8-летняя и 11-летняя звездные наследницы ходят с школу с религиозным уклоном. Актер поделился, что девочкам там очень нравится. Учеба им дается хорошо, Евгения и Светлана получают пятерки на уроках.

Также Куценко высказался по поводу того, будет ли продвигать дочерей в кинематографе. Совсем недавно Евгения и Светлана снялись в эпизодических ролях в комедии «Совсем ошалели». Но Гоша признался, что это была одноразовая акция.

«Не хочу, чтобы они в кинодетей превращались, это тяжкий труд. Они любят веселиться. Я им песню пишу и видео снимаю», - поделился актер.

Напомним, что у Куценко есть старшая дочь от Марии Порошиной. Девушка уже взрослая и нашла свое призвание. Она работает педагогом актерского мастерства.

Ранее Гоша Куценко рассказал, на что пошел ради роли в новом проекте.