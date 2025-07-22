«Выбор спорный»: падчерица Ивана Урганта решила освоить новую профессию

24-летняя падчерица ведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе решила освоить новую профессию. Девушка стала стилистом.

Об этом сообщил Telegram-канал Светские крошки LIVE.

Эрика – дочь жены Урганта от первого брака. Девушка училась в престижном колледже за границей, долгое время жила в США. Эрика пробовала себя в роли фотографа и модели. Источник сообщил о новой профессии девушки – она стала стилистом.

«Эрике надоело быть просто падчерицей Ивана Урганта, и девушка потихоньку определяется с профессией. Теперь она стилист. Выбор первой селебрити для работы весьма спорный: Эрика стилизовала известную мошенницу Анну Делви», - сообщил источник.

Эрика участвовала в организации съемки Делви, которую судили в Штатах в 2019 году. Кикнадзе с гордостью объявила об участии в фотосессии с ней.

Ранее ведущая Ксения Собчак назвала Ивана Урганта своей неразделенной любовью. Она призналась, что симпатизировала ему, когда тот не был женат. Собчак назвала Урганта «самым интересным», симпатичным и отметила его «великолепное чувство юмора».