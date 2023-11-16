Выбор Иуды: актер Василий Мищенко высказался об уехавших из РФ артистах

Многие артисты в прошлом году покинули Россию. Их решение о переезде за границу прокомментировал заслуженный артист РФ, актёр и режиссёр Василий Мищенко.

По словам артиста, многие его коллеги, уехавшие в Израиль, начали поддерживать политику государства, в котором они теперь живут. Также они пообещали помогать этой стране.

Однако актер предположил, что его звезды, уехавшие из РФ, так и будут «бегать» по разным странам: отправятся в Европу, Прибалтику и другие государства.

«И оттуда они убегут, жизнь сама их накажет. Каждый должен решить для себя: кто ты, что ты, зачем и почему», — цитирует Василия Мищенко Абзац.

Заслуженный артист РФ считает, что не нужно тратить силы и время на споры с уехавшими актерами. Все будут помнить про их бегство из страны и станут воспринимать как изгоев.

«Господь управит и всё поставит на свои места. Я даже им сказал бы: «Идите дальше. Ходите 40 лет, как Моисей. Испейте эту чашу до конца, не возвращайтесь сюда. Вы станете здесь по-человечески просто изгоями»», — сказал Мищенко.

Он отметил, что они могут вернуться, это их выбор. Но «этот выбор когда-то сделал и Иуда», — заключил он.

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